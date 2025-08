Sci-fi di prime video cancellato troppo presto | perché avrebbe potuto diventare il stranger things

Nel panorama delle produzioni televisive di successo su piattaforme streaming, alcune serie hanno mostrato potenzialitĂ notevoli per diventare nuovi punti di riferimento nel genere sci-fi. Tra queste, una produzione disponibile su Prime Video si era distinta per il suo elevato livello di apprezzamento critico e per un forte impatto culturale. Nonostante ciò, la sua breve durata ha impedito che potesse consolidarsi come una valida alternativa a titoli iconici come Stranger Things. prime video’s Paper Girls: potenziale come nuova Stranger Things, ma cancellata. Nonostante le recensioni favorevoli, la serie non è stata rinnovata oltre la prima stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

