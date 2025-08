Schlein sui centri in Albania hanno fatto una scelta illegale

"La Corte europea ha dato torto al governo italiano, chissĂ se anche stavolta diranno che gli abbiamo ispirati noi e che la Corte europea cerca solo di bloccare la riforma della giustizia in Italia. Si prendano la responsabilitĂ di non aver letto le leggi italiane ed europee e di aver fatto una scelta illegale con centri inumani in Albania che calpestano i diritti fondamentali di migranti e richiedenti asilo, per cui hanno sperperato piĂą di 800 milioni degli italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata a margine di un evento nelle Marche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, sui centri in Albania hanno fatto una scelta illegale

In questa notizia si parla di: schlein - centri - albania - fatto

Centri in Albania, Schlein: Su Cpr propaganda becera dal Governo - (Agenzia Vista) Milano, 17 maggio 2025 “Avevano promesso ai loro elettori che era un modo per non far venire le persone in Italia.

Scuola, Schlein: “Trasporto gratis per studenti. Costerebbe meno dei centri vuoti in Albania” - “La proposta che presentiamo oggi vuole garantire il diritto allo studio e il diritto a spostarsi in un Paese in cui è sempre più difficile farlo.

Il Partito Democratico lancia campagna per trasporti gratuiti: 750 milioni per studenti e famiglie. Schlein: “Costerebbero meno dei centri in Albania” - Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge per sostenere il diritto alla mobilità degli studenti, con un investimento complessivo di 750 milioni di euro.

In un report dal titolo “Trattenuti”, ActionAid e l’università di Bari hanno ricostruito quanti milioni sono stati effettivamente spesi per l’allestimento fino a marzo 2025 dei centri italiani in Albania Vai su Facebook

#Migranti, #Schlein: Meloni chieda scusa a italiani per costi cpr Albania Vai su X

Schlein, sui centri in Albania hanno fatto una scelta illegale; Migranti, opposizioni all’attacco dopo i dati su Cpr e centri in Albania; Schlein: “Pochi soldi? Il governo con cattiveria butta 800 milioni sui centri migranti in Albania”.

Migranti, Schlein sulla sentenza della Corte Ue: "Il governo ha fatto scelte illegali" - Chissà se finalmente si renderanno conto che questo governo non aveva letto le leggi italiane ed europee e ha fatto delle scelte illegali ... Da repubblica.it

Schlein, sui centri in Albania hanno fatto una scelta illegale - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Riporta lasicilia.it