Schianto tra auto e scooter in via Manzoni Paura per un 19enne | il giovane trasportato in ospedale

ANCONA - Stava viaggiando lungo via Manzoni quando, per cause da chiarire, si è schiantato contro un veicolo ed è stato sbalzato sull'asfalto. Paura oggi pomeriggio per un ragazzo di 19 anni, protagonista di un incidente mentre era in sella al suo scooter. Sul posto sono subito intervenuti gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it