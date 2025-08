Schianto frontale a Calderara di Reno | muore in moto il 42enne Daniele Rimondi

L'impatto fatale in via San Vitalino. Quella del 1° agosto è stata una mattinata tragica sulle strade del Bolognese. Daniele Rimondi, 42 anni, stava percorrendo via San Vitalino a Calderara di Reno quando, incrociando via Candiani, si è scontrato frontalmente con un'auto proveniente dal senso opposto. L'impatto è stato così violento da non lasciare scampo: trasportato d'urgenza in codice tre, Rimondi è morto poco dopo il ricovero. I soccorsi e le indagini. Immediatamente sul posto sono intervenuti sanitari del 118, ambulanza e automedica, e la polizia locale di Calderara. La presenza del sindaco Giampiero Falzone, giunto poco dopo e testimone della scena, ha sottolineato la gravità del sinistro.

In questa notizia si parla di: calderara - reno - daniele - rimondi

