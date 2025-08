Schianto con l’auto, paura nella notte. Distrutta l’iconica fontana del Campari.

Le Piastre (Pistoia), 1 agosto 2025 – Uno schianto nel cuore della notte ha turbato il riposo degli abitanti de Le Piastre, svegliandoli di soprassalto. A provocarlo è stata un’autovettura che viaggiava in direzione Pistoia, che ha impattato violentemente nella storica “Fontana del Campari” posta sul colmo del dosso che ospita una pizzeria, un albergo al momento non utilizzato e, appunto, la storica fontana. La piĂą bella delle tre rimaste in piedi in tutta Italia dopo che quasi cent’anni fa ne erano state realizzate alcune decine, su progetto dello scultore fiorentino Giuseppe Gronchi. Sul luogo dell’incidente si sono radunati alcuni paesani accorsi a soccorrere il malcapitato ma, a quanto risulta l’uomo alla guida dell’Audi nera che si è schiantata sul monumento, è uscito incolume dall’auto e sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

