Scherma l’Italia vince tre Coppe del Mondo 2024 2025 | fioretto e spada di gloria

Tbilisi – Non solo le sei medaglie conquistate ai Mondiali di Tbilisi: l’epilogo della kermesse iridata in Georgia consacra anche l’Italia vincitrice di ben tre Coppe del Mondo, con le squadre di fioretto maschile, fioretto femminile e spada femminile. È questo il verdetto della classifica a punti definita al termine della stagione internazionale 20242025, che tiene conto delle tappe del circuito di Coppa del Mondo, dei Campionati continentali e, ovviamente, del Mondiale appena concluso. In tre classifiche a squadre su sei specialità il Tricolore si issa sul gradino più alto del podio. Un premio alla continuità di rendimento, dall’autunno scorso a oggi, e che – nel caso delle graduatorie per team – rappresenta un riconoscimento anche per quegli atleti che, pur non essendo scesi in pedana a Tbilisi, hanno dato un contributo prezioso durante la stagione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

19.24: Tra poco la finale della spada donne tra Francia e Russia

Roma, 26 luglio 2025 – C'è una lezione più grande del semplice successo sportivo, nella medaglia d'oro che i ragazzi del fioretto hanno centrato oggi ai mondiali di Tbilisi.

Il fioretto azzurro torna sul tetto del mondo. In una giornata praticamente perfetta, la quinta nella rassegna iridata della scherma a Tbilisi, il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi regala il primo titolo all'Italia: una finale con il brivido, vinta all' ultima stoccata (43-43 sugli Usa) dopo una cavalcata-show per la squadra del ct Simone.

