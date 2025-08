Scarcerazioni eccellenti nel clan Moccia | lasciano carcere boss e affiliati per decorrenza termini

Alcuni esponenti di vertice del clan hanno lasciato il carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare, dopo oltre tre anni di dibattimento in primo grado

In questa notizia si parla di: clan - carcere - decorrenza - termini

Colpo di scena nel processo contro il clan Moccia, scarcerati boss e ras per decorrenza dei termini - Sono stati i giudici della sesta penale ad accogliere le istanze dei difensori degli esponenti della ...

Camorra, scaduti i termini di custodia: scarcerati 3 fratelli Moccia e altri 5 affiliati - Il processo in corso da tre anni davanti al Tribunale di Napoli Solo Angelo Moccia resta detenuto per una condanna definitiva