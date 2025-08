Scandicci | autista di bus aggredito sulla linea 15 a San Colombano Guarirà in 7 giorni

Un altro caso di aggressione ha riguardato un autista di Autolinee Toscane. È successo ieri, 31 luglio, in zona San Colombano a Scandicci, dove un uomo a bordo di un bus della Linea 15, ha dato in escandescenza e ha colpito al volto l’autista, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed è stato portato in pronto soccorso con 7 giorni di prognosi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci: autista di bus aggredito sulla linea 15 a San Colombano. Guarirà in 7 giorni

