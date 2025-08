Sbocciano i fiori in piazza Mercurio Maxi opera di street art per il rilancio | La comunità è parte del progetto

Ditelo con i fiori. Sì, ma con le bombolette spray. ’Massa street art’, atto primo, ieri pomeriggio in piazza Mercurio con una performance animata dalla ’ Felipe Cardeña crew ’ cui si sono uniti tre giovanissimi talenti della street art massese – tutti under 18 – ovvero PoorZx, Dellux e Lollo. La performance, andata in scena a ridosso del cantiere che ’copre’ per metĂ la centralissima piazza – in cerca di rilancio – ha lasciato dietro di sĂ© un’opera che si offre di raccontare e mandare un messaggio ma anche di invitare alla partecipazione. “ Flowers for peace “, recita la coloratissima scritta – un’opera di dieci metri – realizzata con le bombolette spray. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbocciano i fiori in piazza Mercurio. Maxi opera di street art per il rilancio: "La comunità è parte del progetto"

In questa notizia si parla di: street - piazza - fiori - mercurio

Concerto a sorpresa in piazza Salotto: c'è Carl Brave con il suo street tour - Sorpresa in piazza Salotto venerdì 9 maggio: alle 20 ad esibirsi solo cassa e microfono ci sarà Carl Brave.

La pioggia non ferma i fan di Carl Brave: 2mila in piazza Salotto per lo "Street tour" a sorpresa [VIDEO] - La pioggia non ha fermato i fan di Carl Brave: in 2mila si sono riversati in pizza Salotto per ascoltarlo, cassa e microfono, in occasione del suo Street tour che ha inserito tra le 8 tappe in tutta Italia, proprio Pescara.

In piazza Saffi è tempo di "International Street Food", in arrivo la miglior cucina italiana e del mondo - La 45esima tappa della nona edizione dell'International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, si tiene a Forlì, in piazza Saffi, da venerdì 23 maggio a domenica 25 maggio.

Questi sono i miei nonni materni davanti al loro bar tabacchi in via Pier Alessandro Paravia (Piazzale Segesta): il bar Gianotti. (Claudia Fornaciari) Vai su Facebook

Sbocciano i fiori in piazza Mercurio. Maxi opera di street art per il rilancio: La comunità è parte del progetto; Si alza il sipario sulla Street Art. Il battesimo in piazza Mercurio.

Street Art, al via il triplo evento. In piazza Mercurio arriva Cardeña - Il primo dei tre eventi, promossi dal Comune in collaborazione con Deodato arte e la direzione artistica di Ar ... Lo riporta msn.com

Si alza il sipario sulla Street Art. Il battesimo in piazza Mercurio - Si alza il sipario su “Massa Street Art“, ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune, in collaborazione con Deodato arte e con la direzione artistica di Artuu Lab, con l’obiettivo ... msn.com scrive