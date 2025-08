Sbaglia strada e si ritrova a Sassinoro | la telefonata col sindaco Apollonio diventa virale

Tempo di lettura: < 1 minuto Parti per Castel di Sangro e ti ritrovi a Sassinoro. Acceleri per raggiungere il ritiro del Napoli nel caos del piccolo centro abruzzese e ti ritrovi nella pace del comune sannita. Il viaggio del giornalista Umberto Chiariello ha avuto un imprevisto stradale: una tappa non prevista a Sassinoro. Partenza da Roma, uscita a Caianello poi il navigatore sale in cattedra e va in pappa. Ed allora, km dopo km, il giornalista si è ritrovato nel suggestivo comune sannita, governato dal primo cittadino Luca Apollonio che è stato raggiunto telefonicamente, alimentando un simpatico siparietto che ha consentito al sindaco di promozionare le prossime attività ludico-ricreative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

