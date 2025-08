KLINE (Kosovo) Non è semplicemente leggendo ciò che sta scritto nelle pagine della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’Onu che si può capire la complessità della missione in Kosovo in cui sono impegnati circa 1200 militari italiani, dei 4700 totali che formano il contingente internazionale. Soprattutto non è scorrendo i punti elencati che si può avere la percezione di una cosa che, invece, è fondamentale: non è solo ’quanto’ si sta facendo, ma è soprattutto ’come’ questi compiti vengono svolti. Non è una considerazione da poco: è ciò che fa la differenza fra l’essere visti come estranei in casa altrui ed essere accolti invece come persone di cui ci si può fidare, sempre e in ogni momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Savoia Cavalleria: "Tante criticità. Ma qui le persone si fidano di noi"