Sarah Jessica Parker giurata del premio Booker Prize accusata di favoritismi | Che c'entra una diva di Hollywood?

Sarah Jessica Parker è stata nominata giurata del Booker Prize, prestigioso premio letterario britannico. La scelta è stata contestata e, inoltre, a l'attrice di Sex and The City è stata accusata di favoritismi oltre che di conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

