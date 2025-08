Sarah Jessica Parker abbandona Carrie e chiude un capitolo dopo And Just Like That

l’addio di sarah jessica parker a carrie e a sex and the city. La carriera di Sarah Jessica Parker si è intrecciata indissolubilmente con il personaggio di Carrie Bradshaw, protagonista della celebre serie televisiva Sex and the City. Dopo quasi tre decenni, l’attrice ha deciso di salutare ufficialmente questa icona che ha segnato un’epoca. La serie, composta da sei stagioni, si è subito affermata come un vero e proprio cult, contribuendo al successo globale dell’attrice e del personaggio. l’evoluzione della storia: dai film alle nuove produzioni. dalla serie ai lungometraggi e allo spin-off. Dopo il grande riscontro di pubblico, sono stati realizzati due film: uno nel 2008 e un sequel nel 2010. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sarah Jessica Parker abbandona Carrie e chiude un capitolo dopo And Just Like That

