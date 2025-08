Sara Pedri la Procura ricorre contro la sentenza di assoluzione dell' ex primario Tateo e della vice Mereu

La Procura di Trento ha depositato il ricorso, attraverso il pubblico ministero Maria Colpani, contro la sentenza di assoluzione del primario Saverio Tateo, ex direttore dell’UnitĂ di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara e della collega Liliana Mereu, indagati nell’ambito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: procura - sentenza - assoluzione - primario

Turetta, la Procura presenta appello contro la sentenza di condanna all?ergastolo: chieste le aggravanti della crudeltĂ e dello stalking - VENEZIA - La Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza che ha condannato all?ergastolo Filippo Turetta, il ventitreenne responsabile dell?uccisione dell?ex.

Turetta, la Procura presenta appello sulla sentenza: chieste le aggravanti della crudeltĂ e dello stalking - VENEZIA - La Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza che ha condannato all?ergastolo Filippo Turetta, il ventitreenne responsabile dell?uccisione dell?ex.

Filippo Turetta, la Procura fa appello contro la sentenza e chiede aggravanti di crudeltĂ e stalking - Dopo le numerose polemiche seguite alle motivazioni della condanna per Filippo Turetta, i pm veneziani hanno deciso di impugnare la sentenza e fare ricorso in appello chiedendo le aggravanti di crudeltĂ e stalking per l'omicidio di Giulia Cecchettin.

La Procura di Trento impugna la sentenza di assoluzione di Tateo e Mereu, primario e assistente indagati per i presunti maltrattamenti all’ospedale Santa Chiara emersi dopo la scomparsa della ginecologa Sara Pedri Vai su X

(? Giusi Fasano) Il conto che la giustizia chiede è salato: nove anni di reclusione più l’interdizione dai pubblici uffici e dalla pubblica professione per la durata della pena. Il procuratore Gregorio Capasso ha chiesto questo, ieri, con la sua requisitoria, per i qu Vai su Facebook

Sara Pedri, la Procura ricorre contro la sentenza di assoluzione dell'ex primario Tateo e della vice Mereu; Caso Sara Pedri, Tateo e Mereu assolti ma la Procura impugna la sentenza: «Il giudice non ha considerato prove e testimonianze»; Caso Pedri, la procura impugna la sentenza di assoluzione: “C’erano stalking e maltrattamenti”.

Caso Pedri, la procura impugna la sentenza di assoluzione: “C’erano stalking e maltrattamenti” - L’inchiesta contro il primario e la sua vice era stata avviata dopo la scomparsa della ginecologa Sara Pedri, avvenuta il 4 marzo 2021. Secondo repubblica.it

Caso Sara Pedri, ricorso della Procura contro le assoluzioni di Tateo e Mereu: “Non considerate prove e testimonianze” - La Procura di Trento, tramite il pubblico ministero Maria Colpani, ha depositato il ricorso contro la sentenza di assoluzio ... Come scrive msn.com