Sara Pedri il pm va in Appello | Ex primari assolti dal giudice senza aver valutato le prove

Forlì, 1 agosto 2025 – Il contrattacco era annunciato. Ma i toni usati dalla procura di Trento nel ricorso in Appello non appaiono per niente solo procedurali: “Il giudice non ha valutato nĂ© fonti di prova nĂ© testimonianze”. Sul caso Sara Pedri, la pm trentina Maria Colpani di fatto firma un affondo contro giudice M arco Tamburrino che il 31 gennaio scorso (con rito abbreviato) ha assolto con formula piena i dirigenti sanitari della 31enne dottoressa forlivese scomparsa nel nulla il 4 marzo 2021. L’ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu, sono usciti scagionati dai reati contestati di maltrattamenti e stalking sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara Pedri, il pm va in Appello: “Ex primari assolti dal giudice senza aver valutato le prove”

In questa notizia si parla di: giudice - sara - pedri - appello

