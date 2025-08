Sarà il Pescara ad aprire la nuova Serie B | è anticipo con il Cesena Date e orari delle prime 3 partite

Sarà lo stadio Adriatico-Cornacchia a essere il teatro della prima partita in assoluto del campionato cadetto numero 94 nella storia. Pescara - Cesena infatti sarà infatti l’anticipo della prima giornata e l'unica partita in programma venerdì 22 agosto alle 20:30, ad aprire le ostilità della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Curva nord tutta esaurita, per Pescara-Catania ci sarà la carica di 10mila spettatori - La Delfino Pescara fa sapere che dalle ore 11 di martedì 13 maggio la curva nord risulta tutta esaurita.

Catania-Pescara sarà trasmessa in tv in chiaro - Il conto alla rovescia per Catania-Pescara, gara di andata del primo turno della Fase Nazionale playoff di Serie C, è già iniziato.

