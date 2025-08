Sara Curtis risponde agli haters | I miei record sono nigeriani? Provo ribrezzo per chi li definisce così

La finale dei 100 stile libero ai Mondiali di Singapore ha segnato un altro traguardo storico per il nuoto italiano. Sara Curtis, a soli 17 anni, è entrata nella top 8 mondiale, ma fuori dalla vasca ha dovuto affrontare un problema che l’ha giustamente fatta infuriare: quella contro i pregiudizi. “Sfogliatevi la Costituzione”. “Alcuni scrivono che i miei record italiani sarebbero in realtĂ nigeriani. Sono frasi che mi fanno ribrezzo. Questi signori dovrebbero sfogliarsi la Costituzione: basta un genitore italiano per avere la cittadinanza”, ha dichiarato con fermezza. Ma non è finita lì. “Mio padre è italiano, mia madre è nata in Nigeria, ma io in Nigeria non ci sono mai stata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

