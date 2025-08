Sara Curtis la 18enne piemontese è ottava nella prima finale ai Mondiali | è la migliore italiana di sempre nei 100 stile libero

Sara Curtis, la 18enne piemontese di Savigliano, ha scritto una pagina di storia del nuoto azzurro ai Mondiali di nuoto di Singapore.Oggi, venerdì 1° agosto, ha terminato i 100 stile libero in ottava posizione con il tempo di 53"41.Sara Curtis, ottava in finale nei 100 stile libero: “Risultato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

Ginevra Taddeucci: “Medaglia totalmente inaspettata, nello sprint finale sembravo Sara Curtis” - Non ci sperava più di tanto Ginevra Taddeucci nella 3 km Knockout Sprint, nuovo format della penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo.

Sara Curtis, la 18enne piemontese è ottava nella prima finale ai Mondiali: è la migliore italiana di sempre nei 100 stile libero - "Un risultato che bisogna accettare, fa parte della crescita, continuerò a lavorare a testa bassa", ha detto visibilmente commossa ... Secondo torinotoday.it

Sara Curtis commossa e orgogliosa dopo l’ottavo posto ai Mondiali: “Essere qui è un successo per me” - La 18enne nuotatrice italiana parlando a caldo in TV ha mostrato il suo grande orgoglio e si è anche commossa. Come scrive fanpage.it