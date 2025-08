Prima italiana in una finale mondiale dei 100 stile, è arrivata ottava a Singapore. «Per me è stato un successo arrivare qui. Una medaglia non era impossibile, ma continueremo a lavorare per raggiungere i tempi delle migliori. Ho impiegato tutte le mie energie oggi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sara Curtis contro gli haters: «Alcuni scrivono che i miei record italiani in realtà sono nigeriani, sono frasi che mi fanno ribrezzo»