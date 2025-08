Sara Curtis consapevole | Qualcosa ancora manca Devo lavorare a testa bassa

Sara Curtis ha chiuso all’ottavo ed ultimo posto la finale dei 100 metri stile libero femminili ai Mondiali senior 2025 di nuoto a Singapore: l’azzurra ha provato a sorprendere dalla corsia 1, passando seconda ai 50 metri, scivolando poi nelle retrovie nella seconda vasca. L’italiana ha poi parlato ai microfoni di Rai Sport HD. L’azzurra è comunque soddisfatta di quanto fatto: “ In ogni caso è stato un successo per me arrivare qui, i 100 stile libero quest’anno sono stati lunghi ed impegnativi, ci ho messo un anno e mezzo per scendere sotto i 54?, comunque sono contenta così, mi ero ripromessa di arrivare morta e lo sono, quindi sicuramente qualcosa manca, ma continuo a lavorarci su e va bene così “. 🔗 Leggi su Oasport.it

