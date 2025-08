Sara Curtis ancora distante dalle medaglie mondiali nei 100 sl Oro a Steenbergen

Qualcosa è mancato. Sara Curtis non è riuscita a mettere insieme i pezzi del puzzle come avrebbe voluto nella finale dei 100 stile libero femminili ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, l’atto conclusivo della gara regina non ha sorriso alla piemontese, alla prima finale assoluta in un contesto del genere. Si era detto in sede di presentazione che sarebbe servita una distribuzione perfetta. Curtis ha cercato di passare un po’ più forte rispetto a ieri nei primi 50 metri, nel tentativo di avere poi anche un po’ più di energia nella seconda vasca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis ancora distante dalle medaglie mondiali nei 100 sl. Oro a Steenbergen

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

