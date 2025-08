Santobono due prelievi multiorgano in poche settimane | Grazie ai genitori che hanno scelto la vita

Due prelievi multiorgano sono stati effettuati nel giro di poche settimane all’ospedale Santobono di Napoli. In entrambi i casi, le famiglie dei piccoli pazienti hanno acconsentito alla donazione, trasformando un lutto devastante in un gesto di solidarietà che ha salvato altri bambini in attesa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

