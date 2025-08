A Sant’Agata sul Santerno non c’è piĂą il ponte ferroviario. Nella mattinata di ieri, come era stato annunciato, si sono svolti i lavori di rimozione della travata metallica. L’operazione, durata circa un’ora, è stata effettuata utilizzando una pesante gru della quale sono disponibili pochissimi esemplari in tutta Italia. Il ponte, dal peso di 200 tonnellate, è stato rimosso nella sua interezza grazie a un braccio meccanico di 40 metri, ed è stato posato in un’apposita piazzola in calcestruzzo, dove poi sarĂ smantellato e smaltito. Al termine dei lavori anche la piazzola verrĂ rimossa. Tanti i cittadini che, a distanza di sicurezza, hanno assistito all’operazione di sollevamento del ponte, che si è stagliato su un cielo azzurro turchino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sant’Agata, addio ponte ferroviario: "Si chiude un triste capitolo"