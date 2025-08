Sandman rivela un possibile cameo di batman nella serie

Nel panorama delle produzioni televisive ispirate all'universo dei supereroi, la serie The Sandman si distingue per il suo legame con l'immaginario della DC Comics. Sebbene nel corso delle stagioni i riferimenti al mondo dei fumetti siano diventati piĂą sfumati, alcuni elementi e personaggi iconici sono rimasti presenti, creando un ponte tra le due realtĂ narrative. Questa analisi approfondisce le connessioni tra The Sandman e l'universo DC, evidenziando le possibilitĂ di cameo e riferimenti che sono stati considerati durante la produzione. legami tra The Sandman e l'universo DC comics. La serie ambientata nell'universo principale della DC Comics include apparizioni di personaggi come Martian Manhunter, Mr.

