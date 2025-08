Sancho resta nel mirino della Juve ma prima servono le cessioni

La Juventus non ha mai smesso di pensare a Jadon Sancho. L’esterno del Manchester United è in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo, ma ogni passo avanti è inevitabilmente legato al mercato in uscita. La volontà di portare l’inglese a Torino c’è, così come i contatti tra le parti, ma finché non ci sarà una cessione pesante, l’assalto non potrà partire. I dialoghi con il Manchester United e l’entourage del giocatore sono stati frequenti nelle scorse settimane, tanto da imbastire una base per la trattativa. Tuttavia, al momento tutto è fermo. La dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, deve prima alleggerire il monte ingaggi e fare cassa, prima di poter affondare il colpo su un profilo di questo calibro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Sancho resta nel mirino della Juve, ma prima servono le cessioni

