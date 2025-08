Sancho Juventus si può ancora fare? Le parole di Comolli fanno ben sperare Dal Borussia Dortmund all’accordo col Manchester United | svelato il dettaglio che sbloccherebbe il colpo

Sancho Juventus, si può ancora fare? Tutta la veritĂ sul futuro dell’attaccante inglese a lungo accostato ai bianconeri. Il nome di Jadon Sancho continua a circolare attorno all’ambiente Juve, anche se la situazione resta in una fase di standby. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Damien Comolli, direttore generale bianconero, non ha ancora chiuso definitivamente le porte a un possibile arrivo dell’esterno inglese, lasciando aperta una finestra di opportunitĂ in attesa che si muovano alcuni tasselli fondamentali, sia in entrata che in uscita. L’esterno offensivo del Manchester United è stato individuato come uno dei potenziali rinforzi per completare il reparto avanzato della Juventus, soprattutto qualora si liberasse spazio tra gli esuberi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, si può ancora fare? Le parole di Comolli fanno ben sperare. Dal Borussia Dortmund all’accordo col Manchester United: svelato il dettaglio che sbloccherebbe il colpo

In questa notizia si parla di: sancho - juventus - fare - parole

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrĂ .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

#Juventus, il punto su #Sancho e su #NicoGonzalez. Video completo con approfondimenti su #Vlahovic e sulle parole di #Comolli su YouTube. Link nei commenti. #Calciomercato Vai su X

Le parole del tecnico del Manchester United, Amorim, sono state chiare: Sancho rientrerĂ in rosa ? Tuttavia, il giocatore spinge per approdare alla Juventus, ma i bianconeri devono risolvere la questione Nico Gonzalez prima dell'affondo per l'esterno classe Vai su Facebook

Juventus, senti Amorim: Sancho? Ha un prezzo e se non viene soddisfatto resta allo United. Chi aspetta troppo, può avere sorprese; Sancho, che rinuncia per la Juve! La mossa che cambia tutto: quando si chiude; Sancho-Juve, arrivano le dichiarazioni di Amorim che possono cambiare tutto.

Sancho in Serie A, ma niente Juve: “Tempo perso”, l’annuncio - Tempo perso su Sancho con la beffa di calciomercato annunciata da Amorim che ha reso chiare le cose sul calciatore inglese. Come scrive calciomercatoweb.it

Juventus: Comolli bacchetta Douglas, manda un messaggio a Vlahovic e detta la condizione per l’arrivo di Sancho - Comolli chiude il caso sul ritardo di Douglas Luiz al raduno della Juventus, poi fa chiarezza sul mercato: per Vlahovic non si pensa alla rescissione, Sancho arriva solo se parte Nico Gonzalez ... sport.virgilio.it scrive