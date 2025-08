Sancho Juve piovono conferme | non è nei piani del Manchester United Un nuovo club di Serie A è interessato? Tutto quello che c’è da sapere e gli ultimi aggiornamenti

Sancho Juve, il futuro dell’esterno inglese è in bilico: la Juventus prende tempo, mentre sbuca quest’altro club di Serie A. Jadon Sancho continua ad essere uno dei nomi più caldi sul mercato, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. Il mercato Juventus, che da settimane sta seguendo con attenzione la situazione dell’esterno inglese classe 2000, ha messo la trattativa in una fase di standby. Il nodo resta sempre lo stesso: l’ingaggio da oltre 10 milioni netti a stagione e la necessità di alleggerire prima il monte stipendi con alcune cessioni. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, ha già raggiunto un’intesa con il Manchester United sulla base di 25 milioni di euro, ma non può affondare il colpo senza prima liberare spazio economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, piovono conferme: non è nei piani del Manchester United. Un nuovo club di Serie A è interessato? Tutto quello che c’è da sapere e gli ultimi aggiornamenti

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Un duello di mercato totale, che si combatte non solo sui soldi, ma sulla strategia e sulla visione. Il Napoli e la Juventus si sfidano per Jadon Sancho.

Sancho Juve, clamoroso ennesimo colpo di scena! Si registra una frenata improvvisa a causa di alcune valutazioni tecniche: quell’impatto rende scettica la dirigenza e non solo… - di Redazione JuventusNews24 Sancho Juve, l’acquisto dell’inglese non convince più di tanto Madama! La dirigenza è perplessa da quel tipo d’impatto che l’inglese potrebbe avere.

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho - di Redazione JuventusNews24 Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: il resoconto della finale di Coppa.

L'ex attaccante di vari club di Serie A e della Nazionale Italiana, fosse un dirigente bianconero, punterebbe su Rasmus Hojlund qualora dovesse saltare il ritorno di Kolo Muani

Sancho non firmerà per la Juventus: ha un altro accordo in Serie A - Jadon Sancho sembrava oramai destinato a diventare un nuovo giocatore della Juventus, ma qualcosa non è andata secondo i piani. calciomercato.it scrive

Jadon Sancho-Juventus: tutti i dettagli e perché l'affare conviene a (quasi) tutti - La Juventus spera accogliere l'esterno che potrebbe definitiva?mente cambiare il suo attacco. Scrive tuttojuve.com