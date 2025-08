Sancho Juve | l’inglese ha messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze ma l’inglese detta i tempi | stabilita l’ultima data in cui essere disponibile per Madama

Sancho Juve, l’inglese non vuole vestire altra maglia che non sia quella della Vecchia Signora! C’è l’ultima data in cui essere disponibile. La Juventus sta concentrando i suoi sforzi sul possibile arrivo di Jadon Sancho, attaccante del Manchester United, come parte fondamentale per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Gianni Balzarini, che ha discusso la situazione sul suo canale YouTube, Sancho ha deciso di rifiutare altre proposte per concentrarsi su una destinazione alla Juventus, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione difficile al Manchester United. Sancho Juve, il desiderio di rilancio con Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

