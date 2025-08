Sancho Juve | l’inglese ha messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze ma adesso detta i tempi! Stabilita l’ultima data in cui essere disponibile per Madama

Sancho Juve, l’inglese non vuole vestire altra maglia che non sia quella della Vecchia Signora! C’è l’ultima data in cui essere disponibile. La Juventus sta concentrando i suoi sforzi sul possibile arrivo di Jadon Sancho, attaccante del Manchester United, come parte fondamentale per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Gianni Balzarini, che ha discusso la situazione sul suo canale YouTube, Sancho ha deciso di rifiutare altre proposte per concentrarsi su una destinazione alla Juventus, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione difficile al Manchester United. Sancho Juve, il desiderio di rilancio con Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve: l’inglese ha messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze, ma adesso detta i tempi! Stabilita l’ultima data in cui essere disponibile per Madama

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Un duello di mercato totale, che si combatte non solo sui soldi, ma sulla strategia e sulla visione. Il Napoli e la Juventus si sfidano per Jadon Sancho.

Sancho Juve, clamoroso ennesimo colpo di scena! Si registra una frenata improvvisa a causa di alcune valutazioni tecniche: quell’impatto rende scettica la dirigenza e non solo… - di Redazione JuventusNews24 Sancho Juve, l’acquisto dell’inglese non convince più di tanto Madama! La dirigenza è perplessa da quel tipo d’impatto che l’inglese potrebbe avere.

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho - di Redazione JuventusNews24 Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: il resoconto della finale di Coppa.

#Juventus, La Stampa: #Sancho e #Weah, ieri summit alla Continassa con gli agenti. "Ieri nuovo vertice in sede per Sancho, la visita del suo entourage è servita per confermare la volontà dell'inglese di diventare un giocatore della #Juve, palla a #Comol Vai su Facebook

Jadon Sancho ha scelto la Juve! È tutto fatto per l'inglese, ma bisogna prima sfoltire la rosa #Fantacalcio Vai su X

Era un razzo, si è perso, si è ritrovato: che Sancho arriverebbe alla Juve; Mercato Juve, Sancho ritorna di moda: il jolly inglese è nella lista di Comolli; “Sancho alla Juve, la formula dell'accordo con lo United”: l'indiscrezione.

Sancho Juve, il ds Kehl del Borussia Dortmund esce allo scoperto! Ha fatto questo annuncio sul ritorno dell’inglese in Germania, ecco cosa ha detto - Sancho Juve, il ds Sebastian Kehl del Borussia Dortmund ha fatto questo annuncio sul possibile ritorno in Bundesliga dell’esterno inglese Dove giocherà Jadon Sancho nella prossima stagione? juventusnews24.com scrive

Sancho Juve: trattativa in stand-by per l’inglese. I motivi che stanno frenando il suo approdo in bianconero, la rivelazione - I motivi che bloccano il suo arrivo in bianconero, la rivelazione non lascia dubbi Colpo di scena nel mercato Juve. Lo riporta juventusnews24.com