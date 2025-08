Sancho Inter il piano B dopo Lookman | i nerazzurri osservano con attenzione gli sviluppi di mercato

Sancho Inter, l’alternativa prende forma se sfuma Lookman: lo United può aprire a nuove condizioni di mercato. Jadon Sancho resta uno dei nomi piĂą chiacchierati di questo mercato estivo e, dopo settimane di trattative rallentate con la Juventus, anche l ’Inter sta monitorando la situazione. L’esterno inglese del Manchester United, fuori dal progetto tecnico dei Red Devils, cerca una nuova destinazione, e tra le possibili opzioni si sta facendo largo anche quella nerazzurra. La prioritĂ dell’Inter resta Ademola Lookman, ma la trattativa con l’Atalanta si è complicata: dopo il rifiuto all’offerta da 45 milioni complessivi, il club bergamasco non ha indicato un prezzo preciso, lasciando intendere che non intende cedere il giocatore alle condizioni proposte dall’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sancho Inter, il piano B dopo Lookman: i nerazzurri osservano con attenzione gli sviluppi di mercato

In questa notizia si parla di: mercato - sancho - inter - lookman

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrĂ .

Non solo Inzaghi: è tornato il grande mercato d'Arabia. Da Sancho a Son, tutti i campioni nel mirino - L’Al Hilal disposto a regalare altre stelle a Inzaghi. L’Al Nassr raccoglie la sfida anche senza Ronaldo

Sancho nuovo obiettivo di mercato del Napoli: può essere il secondo regalo a Conte dopo De Bruyne - Il Napoli guarda ancora la Premier League per rinforzarsi e pensa a Jadon Sancho: l'esterno offensivo non è stato riscattato dal Chelsea e può essere il secondo regalo di De Laurentiis a Conte dopo De Bruyne.

Da #Lookman a #Sancho: il punto sul mercato di #Juventus e #Inter Nuovo VIDEO YOUTUBE con @RiccardoMeloni4 e @GiokerMusso Vai su X

Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda L’esterno inglese è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera: vertice alla Continassa per risolvere il nodo della buonuscita dallo United Il conto alla rovesci Vai su Facebook

Romano: “Ecco cosa farà ora Lookman. Se salta, allora l’Inter può decidere di…”; Inter, accordo con Lookman. Juventus, con Sancho due nomi nuovi; Mercato: Lookman verso l’Inter, la Juve stringe per Sancho.

Romano: "Nkunku alternativa numero uno a Lookman: l'Inter è informata su tutto! La verità su Sancho. Leoni è ancora seguito" - L'Inter capirà nelle prossime ore come reagire al no dell'Atalanta all'offerta da 42 milioni di euro più 3 di ... Da fcinternews.it

Romano: “Ecco cosa farà ora Lookman. Se salta, allora l’Inter può decidere di…” - Inter e il possibile intreccio con Leoni secondo Fabrizio Romano ... fcinter1908.it scrive