Milano – Luigi Corbani, presidente del Comitato SìMeazza, ricorda maliziosamente che lo scorso 11 novembre, in Consiglio comunale, era stato Giancarlo Tancredi a spiegare come si era arrivati alla valutazione di 197 milioni di euro per lo stadio di San Siro e l’area limitrofa, una valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate e poi confermata da due professori di Bocconi e Politecnico. Sì, a parlare in aula, dopo il sindaco Giuseppe Sala, era stato proprio l’ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana che lo scorso 21 luglio si è dimesso dall’incarico in Comune a causa delle accuse a lui rivolte dalla Procura di Milano, accuse che ieri il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto fondate, tanto da aver ordinato gli arresti domiciliari per Tancredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, la vera incognita dopo l’inchiesta sull’urbanistica: la cessione a Inter e Milan resta in bilico