San Siro Inter la vendita dello stadio ai due club ostacolata da un vincolo e dissenso politico | i possibili sviluppi

per il futuro. Il futuro dello stadio di San Siro continua a essere al centro di una delicata partita politico-amministrativa a Milano. La possibile cessione dell'impianto storico a Milan e Inter, con conseguente demolizione del Meazza e costruzione di un nuovo stadio, si scontra oggi con un ostacolo giuridico non trascurabile e con un crescente malcontento politico. San Siro tra vincoli legali e fratture in Consiglio comunale. Come rivelato da La VeritĂ , una delibera del Comune di Milano risalente al 16 giugno 2000 classifica San Siro come "bene non disponibile" del patrimonio comunale.

