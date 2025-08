San Siro compie oggi 100 anni | dal derby inaugurale al dibattito sul futuro

Lo storico impianto milanese, oggi noto come stadio Giuseppe Meazza, celebra il suo centenario: fu tutto avviato nel primo agosto 1925, quando il Milan pose la prima pietra di uno stadio ambizioso, voluto lontano dal centro cittĂ e dedicato a ospitare i grandi eventi calcistici. Il nome “San Siro” fu coniato da Anteo Carapezzi, dirigente rossonero, ispirandosi a una chiesa vicina tra via Masaccio e via Uccello. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 19 settembre 1926, con un derby fra Milan e Inter: una gara spettacolare che si concluse 6?3 per l’Inter. Nel corso dei decenni, San Siro è diventato il cuore pulsante del calcio italiano: casa del Milan fin dalla sua inaugurazione e, dal 1947, anche dell’ Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

