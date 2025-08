San Siro | 100 anni di storie leggende e un futuro incerto per la Scala del calcio

1° agosto 1925: ben cento anni fa venne posata la prima pietra di quello che sarebbe diventato lo stadio piĂą grande d'Italia: San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro: 100 anni di storie, leggende e un futuro incerto per la Scala del calcio

San Siro, la tegola del ministro Giuli: “Verifica sul vincolo sul secondo anello, potrebbero essere già passati 70 anni” - Milano – La mossa che non ti aspetti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, rispondendo in Senato a un’interrogazione di Elena Sironi del M5S, fa capire che la partita per il futuro dello stadio di San Siro non è ancora chiusa né sul fronte del vincolo sul secondo anello che quest’anno compie 70 anni né su quello di un vincolo storico-relazionale perché “l’eventuale alienazione dello stadio non precluderebbe la possibile apposizione del suddetto vincolo qualora se ne ravvisassero le condizioni”.

Processo alle curve di San Siro: chiesti 10 anni di carcere per Luca Lucci, capo ultras del Milan - Il carcere per i capi ultras di San Siro. Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultras Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni.

'Ndrangheta, le curve di San Siro come “milizie private”: chiesti 10 anni per Lucci e 9 per Beretta - Gli ultrà delle curve di San Siro, la Nord interista e la Sud milanista, imputati nel processo abbreviato scaturito dal maxi blitz di Polizia e Gdf di settembre, «hanno costituito una sorta di 'milizia privata'» con i propri capi, «una propria struttura gerarchica, un proprio territorio», ossia lo stadio e «i dintorni», e le «proprie regole».

