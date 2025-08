San Michele Salentino fa sventolare la Pace e la Palestina sul Municipio

SAN MICHELE SALENTINO - Da oggi, sulla facciata del Municipio di San Michele Salentino, accanto al tricolore italiano e a quella dell’Europa, sventolano anche la bandiera della Palestina e quella della Pace. Un gesto deciso all’unanimità dal consiglio comunale che ha approvato una mozione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

San Michele Salentino si mobilita per la pace in Palestina: flash mob, simboli e atti ufficiali per dire no alla guerra - Il Comune di San Michele Salentino prende posizione contro la guerra nella Striscia di Gaza e si unisce idealmente al popolo palestinese. Lo riporta brindisisera.it