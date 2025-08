San Lorenzo a Giaveno 4 giorni di festa | Davide D' Urso Miss Italia e Marco&Mauro arricchiscono la rassegna

Quattro giorni di eventi gratuiti e divertimento a Giaveno in onore del patrono San Lorenzo. La festa, che animerà la città da giovedì 7 a domenica 10 agosto, offrirà un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti. La rassegna si aprirà giovedì 7 agosto alle 21:30 in piazza Molines con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it