San Leonardo dopo il cambio di rotta le associazioni al Comune | Avanti con la riqualificazione

Chiedono di accelerare sul progetto di riqualificazione e di tenere la barra dritta sul rendere il giardino San Leonardo più accessibile e fruibile a tutte le categorie di frequentatori e residenti, compresi anziani e persone con disabilità . Davanti al dietro-front dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Giardino San Leonardo, via al progetto di riqualificazione. Rampe, gradini, panchine: ecco come sarà - Bologna, 29 maggio 2025 – Nuova vita per il Giardino San Leonardo, dopo anni di degrado e problemi. È ufficialmente partito l’iter per la riqualificazione di uno degli spazi urbani e verdi più significativi del centro, grazie al patto di collaborazione tra Johns Hopkins University e Comune di Bologna, con il coinvolgimento attivo del Quartiere Santo Stefano, della Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) e dell’Università di Bologna.

Riqualificazione giardino San Leonardo, patto tra università e città - Prende vita il progetto di riqualificazione del Giardino San Leonardo, intitolato a Tullio Contero, grazie a un patto di collaborazione tra la Johns Hopkins University e il Comune di Bologna, con il coinvolgimento del Quartiere Santo Stefano, della Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) e.

Il giardino San Leonardo e la riqualificazione, contrari i cittadini: "Cemento e alberi abbattuti" - Sono partiti da poco ma già collezionano forti critiche i lavori di riqualificazione del giardino di San Leonardo.

San Leonardo, dopo il cambio di rotta le associazioni al Comune: Avanti con la riqualificazione.

