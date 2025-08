San Cesareo - Valmontone incidente in Autostrada Lunga coda di 10 chilometri

Mattinata difficile per gli automobilisti in uscita dalla Capitale e diretti verso sud sull'autostrada del sole A1, nella giornata che apre il grande esodo estivo nel 2025.Ci sono delle code chilometriche per un incidente avvenuto verso le 8 e 30 di questa mattina in territorio del comune di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

