San Alfonso Maria de' Liguori | il Santo del 1 Agosto

Chi era San Alfonso Maria de' Liguori. San Alfonso Maria de' Liguori nacque il 27 settembre 1696 a Marianella, nei pressi di Napoli. Fu un uomo di grande cultura, avendo studiato giurisprudenza e ottenuto il dottorato in diritto civile e canonico a soli 16 anni. Tuttavia, la sua vera vocazione si manifestò quando decise di abbandonare la carriera legale per dedicarsi completamente alla vita religiosa. Ordinato sacerdote nel 1726, fondò la Congregazione del Santissimo Redentore, meglio conosciuta come i Redentoristi, con l'obiettivo di portare conforto spirituale e materiale alle popolazioni più emarginate e bisognose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Alfonso Maria de' Liguori: il Santo del 1 Agosto

Festa del Santo Patrono Alfonso Maria De Liguori: l'avviso per la concessione temporanea dei posteggi - È indetta la procedura di selezione per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi, per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche (tipo B), settore alimentare e non alimentare, nell’ambito della manifestazione in onore del Santo Patrono Alfonso Maria.

31 LUGLIO 2O24 3 GIORNO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA LITURGICA DI S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI . Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo . Amen. Esultiamo con te, o glorioso s. Alfonso, che in tutta la tua vita hai nutrito Vai su Facebook

1 agosto, santo del giorno: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori - Il 1° agosto la Chiesa celebra Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, uno dei grandi santi italiani del XVIII secolo, noto per la sua profonda spiritualità, il suo zelo pastorale e la sua intensa attività ... Secondo erreemmenews.it

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: la presenza costante di Maria nella sua vita - 1787) la cui festa apre il mese di agosto è stato un sacerdote, un vescovo e un compositore, ... Lo riporta interris.it