Salvini alla festa della Lega | Open arms processo politico se mi condannano magari arrivo nel nuovo carcere di Forlì e combatto da lì

“Sono entrato trenta volte in tribunale e ogni volta che entro leggo 'La legge è uguale per tutti'. Se sei di sinistra però è un po' piĂą uguale”: sul palco di Cervia, per la festa della Lega Romagna 2025 giovedì sera il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sollecitato dalle domande di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Festa 4 luglio a Villa Taverna con Meloni, Salvini, Tajani, La Russa e Fertitta. Lo speciale – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 La festa a Villa Taverna, sede dell'Ambasciata Usa a Roma, in occasione del 4 Luglio, giorno dell'Indipendenza americana.

Festa della Lega a Cervia, l’inaugurazione con Salvini - Cervia, 11 luglio 2025 – Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto torna la Festa Lega Romagna a Cervia nella cornice della Torre San Michele e del piazzale Maffei.

Il ministro Matteo Salvini torna a Cervia per la tradizionale festa della Lega Romagna - Sarà il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ad aprire la tradizionale Festa della Lega Romagna a Cervia giovedì 31 luglio.

Salvini a Cervia: Open arms processo politico, se mi condannano magari arrivo nel nuovo carcere di Forlì e combatto da lì; Salvini: 'Su Milano noi pronti per eventuale campagna elettorale'; Salvini a Pontida: «Caso Open Arms? Palesemente politico».

Salvini torna in Riviera romagnola: “Veneto? Squadra che vince non si cambia” - Torna sul processo Open Arms: “Piuttosto mi mandino in galera ma non mi arrenderò mai” ... repubblica.it scrive

Salvini a Pontida: «Caso Open Arms? Palesemente politico» - Il segretario della Lega: non voglio ritornare al Viminale. Come scrive msn.com