Salva la bimba piuma Pesava solo 750 grammi è stata operata al cuore

Uno scricciolino di soli 750 grammi, una bimba nata prematura e bisognosa di un intervento urgente a causa di un problema cardiaco. Ad eseguire con successo un’operazione salva-vita su una neonata venuta alla luce alla 24esima settimana, con un peso di neppure un chilo, è stata, al San Raffaele di Milano, l’équipe di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato, diretta da Alessandro Giamberti. La bimba presentava un dotto di Botallo ancora aperto, condizione frequente nei grandi prematuri, che può causare un pesante ritardo nella crescita e produrre danni irreversibili a cuore e polmoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salva la bimba piuma. Pesava solo 750 grammi è stata operata al cuore

In questa notizia si parla di: bimba - salva - grammi - stata

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo.

Corsa contro il tempo da Sorrento a Napoli, carabinieri scortano partoriente in ospedale: salva la bimba - Una neomamma è arrivata in tempo in ospedale al Policlinico di Napoli grazie alla staffetta organizzata dai carabinieri di Sorrento; la bimba, affetta da una malformazione al cuore, dovrà essere operata.

Bagnino salva bimba di 8 anni, era su una tavola oltre le boe - Marina di Massa, 5 luglio 2025 – Sul litorale apuano, sotto un cielo terso e un mare che sembrava calmo solo in apparenza, una bambina di circa otto anni stava per essere inghiottita dalla corrente, sola su una tavola oltre la linea delle boe, troppo lontana dalla riva, troppo piccola per salvarsi da sola.

Una doppia operazione eccezionale, svolta dall'ospedale Bambino Gesù in staffetta con l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli ha permesso di salvare una bimba nata prematuramente. Dal peso appena di 1,9 kg alla nascita, la piccola nel suo corpicino porta Vai su Facebook

Salva la bimba piuma. Pesava solo 750 grammi è stata operata al cuore; Doppio intervento tra grembo materno e sala parto salva neonata con tumore di 800 grammi; Milano, intervento su una neonata di 750 grammi: chiuso con successo il dotto di Botallo. La piccola è salva.

Salva la bimba piuma. Pesava solo 750 grammi è stata operata al cuore - L’intervento record dell’équipe del Policlinico San Donato al San Raffaele "Abbiamo ridato speranza ed evitato danni irreversibili a cuore e polmoni". Segnala ilgiorno.it

Bimba piuma operata al cuore a Milano, salvata da San Raffaele-San Donato - La piccola, 750 grammi, nata prematura alla 24esima settimana di gestazione, il 24 luglio è stata operata al cuore per la chiusura del ... msn.com scrive