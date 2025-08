Saluto collettivo al Vespucci Una festa dentro alla festa per la nave più bella del mondo

Un vero omaggio al mare e ai suoi protagonisti indiscussi. Anzi, una festa dentro alla festa, quella con cui la città ha accolto il rientro in porto del suo veliero simbolo: l'Amerigo Vespucci, la nave scuola per eccellenza; anzi, la "nave più bella del mondo", per usare la felice espressione coniata nel 1962 dall'allora comandante della portaerei statunitense Uss Independence. Una festa dentro alla festa perché il ritorno alla base del Vespucci ha coinciso quest'anno con le celebrazioni per il centenario del Palio del Golfo e l'evento si è inserito a pieno titolo nel calendario delle manifestazioni organizzate per celebrare lo storico anniversario.

Tornano le Frecce Tricolori a Genova: grande festa per l'Amerigo Vespucci con Mattarella e spettacolo di droni - Anche le Frecce Tricolori sono attese martedì 10 giugno a Genova per la Giornata della Marina della Marina Militare, che vedrà l'arrivo al Porto Antico della nave Amerigo Vespucci e il ritorno - a poche settimane dalle celebrazioni del 25 aprile - del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Festa della Marina, nave Amerigo Vespucci a Genova con Mattarella - Oggi è la Festa della Marina Militare. A Genova è approdata nave Amerigo Vespucci per l’ultima tappa del tour Mediterraneo che chiude un giro del mondo di due anni.

Mattarella sulla Vespucci per la festa della Marina Militare - Milano, 10 giu. (askanews) - Sergio Mattarella a Genova per la Giornata della Marina Militare. Il presidente della Repubblica è salito in porto su una motovedetta della Marina per passare in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi, Sommergibile Scirè.

Festa a Trieste per il rientro di Nave Vespucci - RaiNews - Ultim'ora Festa a Trieste per il rientro di Nave Vespucci Concluso il tour mondiale, partirà il giro del Mediterraneo che toccherà 17 città 01/03/2025 ... Secondo rainews.it