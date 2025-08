Salerno provvedimenti di espulsione per due cittadini stranieri irregolari

Continua l’attività della Polizia di Stato con attenti e mirati controlli tesi alla prevenzione e repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina. Nella giornata di ieri sono stati espulsi i due cittadini stranieri arrestati dalla Squadra Mobile per il furto di biciclette nel centro storico di Salerno. L’attività dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha consentito l’accompagnamento di uno dei due al Cpr di Potenza, in quanto colpito da una espulsione determinata dal giudizio di pericolosità sociale del soggetto, a causa dei suoi numerosi precedenti penali. Per il secondo, è stato emesso un provvedimento di espulsione, seguito da un ordine di abbandonare il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, provvedimenti di espulsione per due cittadini stranieri irregolari

