Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest’anno, a Salerno il servizio di trasporto pubblico sarĂ garantito anche il 15 agosto, giornata in cui tradizionalmente i mezzi si fermano in gran parte del Paese. Per andare incontro alle esigenze dei turisti che affolleranno la cittĂ , il Comune di Salerno ha previsto il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale per la Linea 5 n.8 corse sul percorsi circolare con frequenza 1h 40? nella fascia oraria 08.00-21:00 e la linea 19 (collegamento con il castello Arechi) con 8 corse con frequenza 1h 20? nella fascia oraria 08:25-18:50. “La decisione dell’Amministrazione comunale rappresenta un segnale di attenzione verso la mobilitĂ urbana e le esigenze di chi, anche nei giorni festivi, vive e lavora in città ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno non si ferma a Ferragosto, potenziati i collegamenti su bus