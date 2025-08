Sale a 26 bilancio delle vittime dell' attacco russo a Kiev

Il bilancio delle vittime degli attacchi missilistici e dei droni russi di gioved√¨ su Kiev √® salito a 26, inclusi tre bambini. Lo ha dichiarato il Ministero degli Interni ucraino. Il bilancio √® stato rivisto dopo che "i soccorritori hanno recuperato 10 corpi dalle macerie dell'edificio residenziale nel distretto di Sviatoshynsky, tra cui il corpo di un bambino di 2 anni", ha scritto il ministero su Telegram. Ha anche affermato che 159 persone sono rimaste ferite nell'attacco, tra cui 16 bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Sale a 26 bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kiev

