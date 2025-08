Saipem completata con successo installazione pipeline Irpa

Saipem ha completato con successo l'installazione della pipeline sottomarina del progetto Irpa, sviluppato da Equinor nel Mare di Norvegia. Le operazioni offshore sono state eseguite dalla nave posatubi Castorone, una delle navi ammiraglie della flotta Saipem. Lo annuncia l'azienda in una nota. Il progetto prevedeva l'installazione di una condotta Pipe-in-Pipe di circa 80 chilometri a una profondità di 1.350 metri, che fa di Irpa il più profondo sviluppo di giacimento sottomarino realizzato fino ad oggi in Norvegia. La pipeline collegherà il sistema di produzione subacqueo di Irpa alla piattaforma Aasta Hansteen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Saipem, completata con successo installazione pipeline Irpa

