Sacco amniotico rotto ma niente parto cesareo | genitori trascinano l' Asp in tribunale

Non hanno praticato il parto cesareo e il ritardo è stato causa di complicazioni e ricoveri. È per negligenza e imperizia dei medici di un ospedale Agrigentino (non viene specificato quale ndr) che i genitori del bambino, nato otto anni fa, hanno citato, dinanzi al tribunale di Agrigento, l'Asp. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: parto - cesareo - genitori - tribunale

Beatrice muore subito dopo il parto, aperta un'inchiesta: «La mamma dottoressa aveva chiesto più volte di partorire con un cesareo» - Una neonata è morta subito dopo il parto nell'ospedale di Nocera Inferiore, Salerno. Sul decesso, avvenuto giovedì mattina, 8 maggio 2025, la magistratura ha aperto.

“Cesareo negato” alla giovane mamma, neonata muore dopo il parto - La madre aveva chiesto più volte di partorire con un cesareo, ma i medici avrebbero deciso di sottoporla al parto naturale come da protocollo ospedaliero

“Ho una deiscenza sulla cicatrice del primo cesareo: potrò affrontare il parto?” - Salve, il mio ginecologo ha trovato una deiscenza della cicatrice del primo cesareo. Io sono alla settimana 27 e mi ha detto di stare tranquilla, di non prendere nulla ma di stare solo a riposo.

Neonato muore dopo 12 giorni di agonia e i genitori querelano: “Negato il parto cesareo”, indagati due medici e due ostetriche; Anna muore dopo mesi di agonia per il parto cesareo: condannati ginecologa e anestesista e risarcimento di 1,4; Muore dopo isterectomia totale per adenocarcinoma: eredi citano Asp in tribunale per risarcimento da oltre 900 mila euro.

Parto cesareo in diminuzione in Italia, anche grazie all'ostetricia ... - Parto cesareo: in Italia numeri ancora troppo alti Secondo i dati del «Rapporto sulle nascite in Italia» del Ministero della Salute, in media, nel 2023 il 30,3% dei parti è avvenuto con taglio ... Lo riporta corriere.it

Bambino morto durante il cesareo dopo un lungo travaglio: dramma in ... - In serata, quando un monitoraggio ha evidenziato che il nascituro era in sofferenza, si è deciso di rinunciare al parto naturale. Riporta ilgazzettino.it