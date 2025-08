Sabato con l’allerta gialla per temporali nel nord ovest della Toscana e sulla costa

FIRENZE – È atteso per domani (2 agosto) un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana, a partire dalla costa settentrionale e in successiva estensione al resto del nord ovest e alle zone interne. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, in previsione di temporali forti al primo mattino sulla costa settentrionale e sulle zone di nord ovest, ha emesso per questa area un’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle 6 alle 18 di domani (2 agosto). Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: temporali - nord - ovest - costa

