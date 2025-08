Sabatini, giornalista, non ha dubbi: Vlahovic sta bloccando sĂ© stesso prima che la Juventus! Per sbloccarsi deve andare da lui.. Dusan Vlahovic e la Juve. Così vicini, così lontani. A unirli c’è ancora quell’anno di contratto da 12 milioni di euro netti. A dividerli c’è la possibile separazione: in tal senso, potrebbe essere il Milan ad accoglierlo. L’analisi su un plausibile ricongiungimento con Massimiliano Allegri è sicuramente curiosa, visto che è stato etichettato come la vera causa dell’involuzione del serbo durante l’epopea bianconera. Su questo tema si è espresso anche Sandro Sabatini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini fa dell’ironia per inquadrare l’accostamento Vlahovic-Milan: «Si attende proprio lui per farlo resuscitare». Poi afferma con sicurezza: «Il serbo sta bloccando sé stesso, ma andrà via solo in questo caso»