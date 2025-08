RWA | Nuova data per Back in Action

Dopo il maltempo che a Luglio ha fatto annullare lo show previsto per il 13, la RWA annuncia il recupero della data per Sabato 2 Agosto, a Infernetto (Roma), al Centro Sportivo Comunale “OASI AICS” in Via Varna 66 (apertura Ore 18.00, inizio Show Ore 19.30, Biglietti Online QUI ). La nuova Card della srata: Battle Royal Match Christian Gladio Vs Dave Blasco Vs Deimos Vs Fashion Gabriel Vs Flavio Augusto Vs Luca Bjorn Vs Luca Della Calce Vs Luke Astaroth Vs Marcus Valentine Vs Mr. Mastodont Vs Nic Fedeli Vs Rede Vs VP Dozer Vs Whisky Lee vs Zero The Fool. Mixed Tag Team Match Emily Ramirez & Lucifer Vs Luna Moreno & Frank Tanaka. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

